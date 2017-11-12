Дания – Ирландия - 0:0 (обзор)

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Дания – Ирландия - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Дании и Ирландии.

Не пропустите: Непривычные датчане: Ирландцы увозят ничью с "Паркена". | http://soccernews.ru

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