Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020

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Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020

Фото твиттер сборной России

Сборная России останется без поддержки в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

Датские власти отказались делать исключение для российских болельщиков при въезде в страну.

Напомним, что Дания сыграет с Россией 21 июня в Копенгагене.

Ранее ЕС рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако ни одна из российских вакцин не одобрена в Европе.

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