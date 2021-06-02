Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020

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Сборная России останется без поддержки в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

Датские власти отказались делать исключение для российских болельщиков при въезде в страну.

Напомним, что Дания сыграет с Россией 21 июня в Копенгагене.

Ранее ЕС рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако ни одна из российских вакцин не одобрена в Европе.

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