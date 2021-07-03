Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала чемпионата Европы Дания обыграла Чехию и завоевала путевку в полуфинал.

Победу датчанам принесли голы Томаса Дилейни и Каспера Дольберга. В составе чехов отличился Патрик Шик.

Чехия – Дания - 1:2 (0:2)

Голы: Дилэйни, 5 - 0:1, Дольберг, 42 - 0:2, Шик, 49 - 1:2

Чехия: Вацлик, Челюстка (Брабец, 65), Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик (Дарида, 79), Голеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 71), Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 81), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Кристенсен (Андерсен, 81), Дольберг (Поульсен, 59), Брэйтуэйт.

Не пропустите: На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой. | http://soccernews.ru