Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала чемпионата Европы Дания обыграла Чехию и завоевала путевку в полуфинал.
Победу датчанам принесли голы Томаса Дилейни и Каспера Дольберга. В составе чехов отличился Патрик Шик.
Чехия – Дания - 1:2 (0:2)
Голы: Дилэйни, 5 - 0:1, Дольберг, 42 - 0:2, Шик, 49 - 1:2
Чехия: Вацлик, Челюстка (Брабец, 65), Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик (Дарида, 79), Голеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шик (Выдра, 79).
Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 71), Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 81), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Кристенсен (Андерсен, 81), Дольберг (Поульсен, 59), Брэйтуэйт.
Не пропустите: На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020
-
Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)
-
Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал (видео)
-
На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой
-
Журналист Егоров назвал имена потенциальных сменщиков Черчесова в сборной России
Лента новостей
-
"Лион" стал очередным претендентом на Онану
-
1
"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду
-
ПСЖ намерен заработать огромную сумму на продажах игроков
-
1
Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру
-
"Спартак" поддержал Крала после вылета сборной Чехии с Евро-2020
-
"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров сборной Португалии
-
Московское "Динамо" потерпело крупное поражение в матче с австрийским клубом
-
1
Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020
-
Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)
-
1
Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал (видео)
-
"Милан" включился в борьбу за Коутиньо
-
На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой
-
"Зенит" и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах
-
Слуцкий назвал самого сильного тренера на Евро-2020
-
1
Трезеге: "Роналду - лучший трансфер "Ювентуса"
-
"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана
-
1
Дани Алвес назвал лучшего игрока мира
-
Журналист Егоров назвал имена потенциальных сменщиков Черчесова в сборной России
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1