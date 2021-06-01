Дания отказалась впускать российских болельщиков на игру Евро-2020

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в письме генеральному директору УЕФА Мартину Каллену выразил обеспокоенность этим решением датчан.

"Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России, которые приобрели билеты на матч, на игру группового этапа Евро-2020 в Дании.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", – говорится в письме Алаева в УЕФА.

Напомним, что матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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