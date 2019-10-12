Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией
Представляем результаты отборочного раунда Евро-2020.
Дания - Швейцария 1:0
Гол: Поульсен, 84 - 1:0
Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Ларсен (Анкерсен, 80), Кьер, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 65), Дилэйни, Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Эльведи, Аканджи, Родригес (Дрмич, 88), Джака, Закария, Шер, Эмболо, Сеферович, Мехмеди (Фройлер, 83).
Фарерские о-ва - Румыния 0:3
Голы: Пушкаш, 74 - 0:1, Митрицэ, 83 - 0:2, Кешерю, 90 - 0:3
Фарерские о-ва: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Ханссон, Бальдвинссон (Нильсен, 78), Бьярталуйд, Ольсен (Эриксен, 71), Ватнхамар, Ольсен (Эдмундссон, 75), Соренсен.
Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Бензар, Кирикеш (Рус, 38), Хаджи, Антон, Станчу, Пушкаш, Андоне (Кешерю, 65), Коман (Митрицэ, 69).
Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1
Голы: Хайрович, 29 - 1:0, Пьянич (пен), 37 - 2:0, Пьянич, 58 - 3:0, Ходжич, 73 - 4:0, Похьянпало, 79 - 4:1
Босния и Герцеговина: Шехич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Квржич, Цимирот, Пьянич (Крунич, 76), Гояк, Сарич (Яяло, 71), Вишча (Хайрович, 18), Ходжич.
Финляндия: Градецки, Уронен, Райтала, Тойвио, Араюури (Вяйсянен, 30), Спарв (Кауко, 71), Камара, Лод, Сойри (Похьянпало, 46), Пукки, Туоминен.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3