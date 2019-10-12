Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией

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Дания переиграла Швейцарию, Румыния разгромила Фареры, Босния и Герцеговина разобралась с Финляндией

Представляем результаты отборочного раунда Евро-2020.

Дания - Швейцария 1:0

Гол: Поульсен, 84 - 1:0

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кристенсен (Йоргенсен, 87), Ларсен (Анкерсен, 80), Кьер, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 65), Дилэйни, Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Эльведи, Аканджи, Родригес (Дрмич, 88), Джака, Закария, Шер, Эмболо, Сеферович, Мехмеди (Фройлер, 83).  


Фарерские о-ва - Румыния 0:3

Голы: Пушкаш, 74 - 0:1, Митрицэ, 83 - 0:2, Кешерю, 90 - 0:3

Фарерские о-ва: Нильсен, Давидсен, Грегерсен, Ватнсдаль, Ханссон, Бальдвинссон (Нильсен, 78), Бьярталуйд, Ольсен (Эриксен, 71), Ватнхамар, Ольсен (Эдмундссон, 75), Соренсен.

Румыния: Тэтэрушану, Банку, Неделчару, Бензар, Кирикеш (Рус, 38), Хаджи, Антон, Станчу, Пушкаш, Андоне (Кешерю, 65), Коман (Митрицэ, 69).


Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1

Голы: Хайрович, 29 - 1:0, Пьянич (пен), 37 - 2:0, Пьянич, 58 - 3:0, Ходжич, 73 - 4:0, Похьянпало, 79 - 4:1

Босния и Герцеговина: Шехич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Квржич, Цимирот, Пьянич (Крунич, 76), Гояк, Сарич (Яяло, 71), Вишча (Хайрович, 18), Ходжич.

Финляндия: Градецки, Уронен, Райтала, Тойвио, Араюури (Вяйсянен, 30), Спарв (Кауко, 71), Камара, Лод, Сойри (Похьянпало, 46), Пукки, Туоминен.

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