Дания победила Панаму в товарищеском матче

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Дания победила Панаму в товарищеском матче

Сборная Дании в товарищеском матче добилась победы над Панамой. Единственный гол в середине второго тайма забил Пионе Систо.

Дания - Панама - 1:0 (0:0)
Гол: Систо, 69 - 1:0

Дания: Шмейхель, Далсгаард, Кьяер (Бойлесен, 64), Занка, Ларсен (Дурмиси, 67), Дилейни, Эриксен (Шёне, 64), Квист (Лерагер, 64), Систо (Бендтнер, 72), Поульсен, Йоргенсен

Панама: Пенедо, Дэвис, Балой, Мачадо, Эскобар, Мурильо, Годой, Пиментел (Гомес, 64), Кинтеро (Купер, 64), Барсенас (Арройо, 77), Перес

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