Дания - Польша - 4:0, Румыния – Армения - 1:0 (обзоры)

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Дания - Польша - 4:0, Румыния – Армения - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей квалификации ЧМ-2018.

Дания - Польша - 4:0 

Румыния – Армения - 1:0

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