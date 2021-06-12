Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020

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Дания проиграла Финляндии в матче Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Дании уступила Финляндии.

Напомним, что игра была приостановлена в конце первого тайма после того, как игрок датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Матч был возобновлен в 21:30 (мск).

Дания - Финляндия 0:1

Гол: Похьянпало, 59 - 0:1

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер (Вестергор, 63), Мэле, Васс (Ларсен, 75), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус, 76), Эриксен (Йенсен, 43), Винд (Ольсен, 63), Поульсен, Брэйтуэйт.

Финляндия: Градецки, Уронен, О`Шонесси, Райтала, Араюури, Луд, Камара, Спарв (Шюллер, 76), Тойвио, Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 76).

Отметим, что на 74-й минуте датчане не реализовали пенальти.

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