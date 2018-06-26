Дания против Франции в "Лужниках": репортаж из Москвы

Сегодня состоится поединок между сборными Дании и Франции и мы будем вести для вас репортаж из Москвы.

На входе в "Лужники" численное преимущество за болельщиками сборной Франции.

К стадиону начали подтягиваться фанаты датской сборной.

Но здесь также заметны и фанаты других команд:

А вот так футбол смотрится на трибунах "Лужников":

Вот так выглядел стадион перед началом матча: