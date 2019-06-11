Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар

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Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар

Дания разгромила Грузию в отборочном турнире Евро-2020. В другой встрече Ирландия обыграла Гибралтар.

Дания - Грузия - 5:1 (2:1)

Голы: Дольберг, 13 - 1:0, С.Лобжанидзе, 25 - 1:1, Эриксен, 30 (с пенальти) - 2:1, Дольберг, 63 - 3:1, Поульсен, 73 - 4:1, Брэйтуэйт, 90+3 - 5:1. 

Дания: Шмайхель, Кьер (М.Йергенсен, 36), Анкерсен, А.Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75), Дольберг, Сков (Васс, 62).

Грузия: Лория, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Кашия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Китейшвили (Э.Лобжанидзе, 73), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58), С.Лобжанидзе.

Ирландия - Гибралтар - 2:0 (1:0)

Голы: Дж.Чиполина, 29 (в свои ворота) - 1:0, Брэйди, 90+3 - 2:0. 

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Макклин, Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик, Робинсон (Брэйди, 73), Хоган (Магуайр, 66).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли, Уокер, Понс (Бритто, 64), Э.Эрнандес (Джолли, 76), Кашаро (Бардон, 9), Де Барр

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Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

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