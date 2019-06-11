Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар
Дания разгромила Грузию в отборочном турнире Евро-2020. В другой встрече Ирландия обыграла Гибралтар.
Дания - Грузия - 5:1 (2:1)
Голы: Дольберг, 13 - 1:0, С.Лобжанидзе, 25 - 1:1, Эриксен, 30 (с пенальти) - 2:1, Дольберг, 63 - 3:1, Поульсен, 73 - 4:1, Брэйтуэйт, 90+3 - 5:1.
Дания: Шмайхель, Кьер (М.Йергенсен, 36), Анкерсен, А.Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75), Дольберг, Сков (Васс, 62).
Грузия: Лория, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Кашия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Китейшвили (Э.Лобжанидзе, 73), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58), С.Лобжанидзе.
Ирландия - Гибралтар - 2:0 (1:0)
Голы: Дж.Чиполина, 29 (в свои ворота) - 1:0, Брэйди, 90+3 - 2:0.
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Макклин, Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик, Робинсон (Брэйди, 73), Хоган (Магуайр, 66).
Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли, Уокер, Понс (Бритто, 64), Э.Эрнандес (Джолли, 76), Кашаро (Бардон, 9), Де Барр
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Косово
|3
|5
|4
|Болгария
|4
|2
|5
|Черногория
|4
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|4
|10
|2
|Люксембург
|4
|4
|3
|Сербия
|3
|4
|4
|Португалия
|2
|2
|5
|Литва
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|3
|9
|2
|Германия
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|5
|Беларусь
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|4
|10
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Швейцария
|2
|4
|4
|Грузия
|4
|3
|5
|Гибралтар
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|6
|2
|Хорватия
|3
|6
|3
|Словакия
|2
|3
|4
|Уэльс
|2
|3
|5
|Азербайджан
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|4
|12
|2
|Румыния
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|7
|4
|Норвегия
|4
|5
|5
|Мальта
|4
|3
|6
|Фарерские острова
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|4
|12
|2
|Израиль
|4
|7
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|Словения
|4
|5
|5
|Македония
|4
|4
|6
|Латвия
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|3
|9
|2
|Франция
|3
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Молдова
|3
|3
|6
|Андорра
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Шотландия
|3
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Казахстан
|3
|3
|6
|Сан-Марино
|3
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|3
|9
|2
|Финляндия
|3
|6
|3
|Босния и Герцеговина
|3
|4
|4
|Греция
|3
|4
|5
|Армения
|3
|3
|6
|Лихтенштейн
|3
|0