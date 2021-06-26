Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

3 Теги данияуэльс

Дания разгромила Уэльс в 1/8 финала Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Дании уверенно разобралась с Уэльсом.

Таким образом, датчане вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем пары Нидерланды - Чехия.

Уэльс - Дания 0:4

Голы: Дольберг, 27 - 0:1, Дольберг, 48 - 0:2, Мэле, 88 - 0:3, Брэйтуэйт, 90 - 0:4

Уэльс: Уорд, Родон, Дэвис, Мифем, Робертс (Уильямс, 41), Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Рэмзи, Бэйл, Мур (Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Бойлесен, 77), Кьер (Андерсен, 77), Кристенсен, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 60), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Вестергор, Дольберг (Корнелиус, 70), Брэйтуэйт.

Удаление: Уилсон (90).

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