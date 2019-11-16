Дания разорвала Гибралтар, Швейцария победила Грузию

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Дания разорвала Гибралтар, Швейцария победила Грузию

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе D. Сборная Дании на своем поле уничтожила команду Гибралтала со счетом 6:0. Сборная Швейцарии дома одержала сложнейшую победу над Грузией - 1:0.

Ни одна из команд еще не обеспечила себе попадание в финальную стадию Евро-2020. В заключительном туре Дания в гостях сыграет с Ирландией, Швейцария на выезде встретится с Гибралтаром.

Дания – Гибралтар - 6:0 (1:0)
Голы: Сков, 12 - 1:0, Гюткьяер, 47 - 2:0, Брэйтуэйт, 51 - 3:0, Сков, 64 - 4:0, Эриксен, 85 - 5:0, Эриксен, 90 - 6:0

Швейцария – Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Иттен, 77 - 1:0

Положение команд: Дания - 15, Швейцария - 14, Ирландия - 12, Грузия - 8, Гибралтар - 0.

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