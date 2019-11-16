Дания разорвала Гибралтар, Швейцария победила Грузию
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе D. Сборная Дании на своем поле уничтожила команду Гибралтала со счетом 6:0. Сборная Швейцарии дома одержала сложнейшую победу над Грузией - 1:0.
Ни одна из команд еще не обеспечила себе попадание в финальную стадию Евро-2020. В заключительном туре Дания в гостях сыграет с Ирландией, Швейцария на выезде встретится с Гибралтаром.
Дания – Гибралтар - 6:0 (1:0)
Голы: Сков, 12 - 1:0, Гюткьяер, 47 - 2:0, Брэйтуэйт, 51 - 3:0, Сков, 64 - 4:0, Эриксен, 85 - 5:0, Эриксен, 90 - 6:0
Швейцария – Грузия - 1:0 (0:0)
Гол: Иттен, 77 - 1:0
Положение команд: Дания - 15, Швейцария - 14, Ирландия - 12, Грузия - 8, Гибралтар - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3