Дания сыграла вничью с Чили, Греция и Шотландия победили, а также другие результаты товарищеских матчей

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Дания сыграла вничью с Чили, Греция и Шотландия победили, а также другие результаты товарищеских матчейНациональные сборные продолжают подготовку к предстоящим турнирам, играя товарищеские матчи. Приводим результаты сегодняшних игр.

Босния и Герцеговина - Сенегал - 0:0

Венгрия - Шотландия - 0:1

Гол: Филлипс, 48 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Малгрю, 40 (Шотландия).

Греция - Египет - 1:0

Гол: Карелис, 29 - 1:0.

Дания - Чили - 0:0

Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьяер, Бойлисен, Кнудсен, Шоне, Делэйни (Йенсен, 72), Корнелиус, Эриксен (Фишер, 64), Систо (Поульсен, 77), Бендтнер (Брэйтуэйт, 46).

Чили: Эррера, Диас (Личновски, 90+2), Роко, Марипан, Босежур (Исла, 64), Медель, Эрнандес (Пульгар, 64), Сагал (Вальдес, 64), Видаль (Боладос, 82), Санчес (Родригес, 75), Кастильо.

Тунис - Коста-Рика - 1:0

Гол: Хазри, 36 - 1:0.

Кот-д'Ивуар - Молдова - 2:1

Голы: Ассале, 20 - 1:0, Пепе, 44 - 2:0, Ионита, 59 - 2:1.

Напомним, ранее Черногория и Турция сыграли в результативную ничью. | soccernews.ru

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