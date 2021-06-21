Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020

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Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.

Победу датчанам принесли голы Миккеля Дамсгора, Юссуфа Поульсена, Андреаса Кристенсена и Йоакима Мэле. В составе россиян единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти.

Дания, набрав три очка, заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф. Россия с тремя очками финишировала на 4-м месте и вылетела с турнира.

Россия – Дания - 1:4 (0:1)
Голы: Дамсгор, 38 - 0:1, Поульсен, 59 - 0:2, Дзюба, 70 (с пенальти) - 1:2, Кристенсен, 79 - 1:3, Мэле, 82 - 1:4

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.

Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт. 

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