Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4.
Победу датчанам принесли голы Миккеля Дамсгора, Юссуфа Поульсена, Андреаса Кристенсена и Йоакима Мэле. В составе россиян единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти.
Дания, набрав три очка, заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф. Россия с тремя очками финишировала на 4-м месте и вылетела с турнира.
Россия – Дания - 1:4 (0:1)
Голы: Дамсгор, 38 - 0:1, Поульсен, 59 - 0:2, Дзюба, 70 (с пенальти) - 1:2, Кристенсен, 79 - 1:3, Мэле, 82 - 1:4
Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 67), Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Головин, Зобнин, Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Дзюба.
Дания: Шмейхель, Мэле, Кьер, Вестергор, Васс (Ларсен, 60), Дилэйни, Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 72), Кристенсен, Поульсен (Дольберг, 60), Брэйтуэйт.
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