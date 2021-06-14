Дания выделила около 9 тысяч дополнительных билетов на матч с Россией
Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен
Как сообщает сайт Датского футбольного союза (DBU), более 9 тысяч дополнительных билетов было выделено для болельщиков на матч группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Дании, который пройдет в Копенгагене.
В понедельник, 14 июня в продажу поступает по 9 100 билетов на три игры в Копенгагене: Дания — Бельгия (17 июня), Россия — Дания (21 июня) и матч 1/8 финала (28 июня).
Напомним, что ранее Дания приняла решение о недопуске болельщиков из-за рубежа на чемпионат Европы в Копенгагене, включая российских фанатов.
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