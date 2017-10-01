Данни Блинд назвал избранных футболистов Моуринью

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Данни Блинд назвал избранных футболистов Моуринью

Экс-наставник сборной Нидерландов Данни Блинд назвал футболистов, из которых Жозе Моуринью сформировал костяк "Манчестер Юнайтед".

"У Моуринью есть шесть футболистов, которые формируют костяк "МЮ". Это Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Поль Погба, Генрих Мхитарян и Ромелу Лукаку. За пределами этой шестёрки избранных он постоянно меняет игроков. Иногда Моуринью делает выбор между Рэшфордом и Мартиалем, иногда - между Дейли Блиндом и Эшли Янгом или Дармианом" - приводит слова Данни Блинда Goal.com.

Отметим, что Данни Блинд является отцом защитника "МЮ" Дейли Блинда.

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