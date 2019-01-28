Данни готов вернуться в "Зенит"
Известный португальский полузащитник Данни в интервью изданию "Спорт-Экспресс" признался, что он готов вернуться в питерский "Зенит".
"Хотел бы вернуться в Россию. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать её и продолжать выступать здесь. Но в "Зенит" пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы всё зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас" - сказал 35-летний футболист.
Напомним, что сейчас атакующий хавбек является свободным агентом. В конце декабря он расторг контракт с "Маритиму" и теперь может присоединиться к другой команде бесплатно.
За "Зенит" Данни выступал с 2008 по 2017 год, сыграл 256 матчей, забил 68 голов и сделал 73 ассиста.
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