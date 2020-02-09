Данни: "Мечтаю, чтобы мои дети стали чемпионами России в составе "Зенита"

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Данни: "Мечтаю, чтобы мои дети стали чемпионами России в составе "Зенита"

Бывший капитан "Зенита" Данни заявил, что мечтает, чтобы его дети играли в петербургском клубе и стали победителями чемпионата России.

Напомним, португалец играл в стане сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год.

"Знаете, я бы очень хотел увидеть своих детей в "Зените", мечтаю, чтобы они стали чемпионами России в составе петербургского клуба!

Я не сомневаюсь в том, что "Зенит" выиграет этот чемпионат. Шанс практически стопроцентный, "Зенит" - самая сильная команда России, что доказал в прошлом году и минувшей осенью", - цитирует Данни "Спорт день за днем".

Ранее Данни заявил, что Кокорин украсил бы любую команду мира.

"Зенит" после 19 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице чемпионата с отрывом в 10 очков.

А еще: "Зенит" опубликовал календарь контрольных матчей на третьем сборе | http://soccernews.ru
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