Данни назвал идеального кандидата на должность наставника "Зенита"

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Данни назвал идеального кандидата на должность наставника "Зенита"Полузащитник чешской "Славии" Мигель Данни назвал идеального кандидата на должность нового главного тренера питерского "Зенита".

"Думаю, что Семак - идеальная кандидатура. Он знает клуб изнутри, провел прекрасный сезон с "Уфой". Его все уважают как личность. Если Семак станет тренером "Зенита", зауважают еще больше. Мне очень нравилось с ним работать - и когда мы были игроками, и когда Семак ненадолго, на две недели, возглавил команду. Просто идеальный вариант! Семак знает российский чемпионат, игроков, соперников. Для "Зенита" важно назначить российского тренера.

Я в данном случае не имею в виду, что после иностранцев "Зениту" обязательно подписывать российского тренера. Просто Семак уже работал в клубе, многое для него сделал, плюс в прошедшем сезоне добился отличных результатов с "Уфой", - цитирует 34-летнего хавбека СЭ.

Напомним, "Зенит" может возглавить Кике Сетьен. | soccernews.ru

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