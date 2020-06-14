Данни общается с руководством "Зенита" по поводу должности в клубе

Экс-игрок "Зенита" Мигел Данни может вернуться в стан сине-бело-голубых на руководящий пост. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, в 2019 году 36-летний спортсмен завершил футбольную карьеру. Сейчас Данни не работает ни в одном клубе. Однако все это время Мигел общался с департаментом "Зенита" и руководством клуба.

По данным источника, Данни предлагал рассмотреть нескольких игроков, которых он лично приметил. Сам спортсмен хочет занять в клубе пост менеджера и был бы рад получить должность в спортивном департаменте.

Данни перешел в "Зенит" в 2008 году из "Динамо" за 30 миллионов евро.

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