Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Экс-хавбек сборной Португалии и "Зенита" Мигель Данни поделился впечатлениями от игры чемпионов России в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).

"Зенит" – большая команда, вчера они показали это. Им пришлось играть на выезде с действующим обладателем трофея, но они сумели показать хорошую игру.

Шансы на выход из группы остаются прежними. "Зениту" надо набрать 6-7 очков дома и 2 очка на выезде, тогда они смогут продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Петербургскому клубу досталась очень сложная группа, в ней два очень серьезных соперника", – сказал Данни.

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