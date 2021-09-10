Данни поддержал Дзюбу

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Экс-хавбек сборной Португалии и "Зенита" Мигель Данни поделился мнением о состоянии форварда чемпионов России Артема Дзюбы.

– Будет ли Дзюба в порядке в этом сезоне?

– Естественно, как всегда. Он хороший форвард и человек.

– Но он сейчас не в лучшей форме.

– Ничего страшного, в конце сезона все увидите.

– Забьет больше десяти голов?

– Думаю, да, – сказал Данни.

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