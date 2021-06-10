Данни поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020

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Данни поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020Фото: фан-инстаграм Данни/Автор неизвестен

Экс-футболист "Зенита" Мигель Данни поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.

"У вас собрана неплохая команда, есть опытные игроки, есть молодежь. Думаю, после удачного чемпионата мира футболисты поверили в свои силы, так что должны отлично выступить на Евро, тем более, часть матчей будет в Петербурге", — цитирует Данни appdeapostas.com.

Напонмим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на "Газпром Арене" проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.

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