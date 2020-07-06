Данни поздравил "Зенит" с чемпионством

Теги зенит санкт-петербургданни

Данни поздравил "Зенит" с чемпионством

Бывший полузащитник "Зенита" Данни отреагировал на досрочную победу "сине-бело-голубых" в чемпионате России.

Напомним, что питерская команда выиграла РПЛ второй год подряд и в шестой раз в истории.

"Очень рад за "Зенит" и хочу поздравить всю команду с чемпионством. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить. Думаю, "Зенит" ещё долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Ещё много лет они будут выигрывать чемпионства", - сказал португалец.

36-летний Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год и выиграл с командой восемь трофеев, в том числе три чемпионства.

Не пропустите: Сёмин объяснил, за счёт чего "Зенит" стал чемпионом России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"

"Спартак" поспорит с двумя итальянскими клубами за защитника "Стандарда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов