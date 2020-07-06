Данни поздравил "Зенит" с чемпионством

Бывший полузащитник "Зенита" Данни отреагировал на досрочную победу "сине-бело-голубых" в чемпионате России.

Напомним, что питерская команда выиграла РПЛ второй год подряд и в шестой раз в истории.

"Очень рад за "Зенит" и хочу поздравить всю команду с чемпионством. Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которыми я играл, чтобы лично их поздравить. Думаю, "Зенит" ещё долго будет доминировать в России. Они объективно лучшая команда в стране. Ещё много лет они будут выигрывать чемпионства", - сказал португалец.

36-летний Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год и выиграл с командой восемь трофеев, в том числе три чемпионства.

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