Данни рассказал, чем займётся в "Зените" в случае возвращения в клуб
Бывший капитан "Зенита" Данни ответил на вопросы о возможном возвращении в питерский клуб.
"У меня был разговор с гендиректором "Зенита" Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Я ответил, что в конце августе - начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались, со стороны "Зенита" по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.
Но посмотрим, я ещё не решил: предложение есть, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы ещё созвонимся с гендиректором "Зенита". Само предложение ещё не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии, вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодёжный футбол. Однако мы ещё не обговаривали детали, решим, как лучше для всех сторон", - цитирует португальца "Всё про спорт".
37-летний Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год, сыграл 256 матчей, забил 68 голов, сделал 73 ассиста и выиграл 8 трофеев.
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