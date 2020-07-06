Данни рассказал, при каком условии вернется в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал, что петербургский клуб сделал ему предложение о работе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы говорили о возвращении в "Зенит". Он хочет, чтобы я помогал и работал в "Зените".

Мы бы хотели вернуться, но у меня к дочки проблемы со здоровьем. В августе я узнаю результаты исследования. Мы договорились созвониться, если все будет хорошо - вернусь в "Зенит", - сказал экс-футболист.

36-летний Данни играл в "Зените" с 2008 по 2017 год. Вместе с командой он выиграл восемь трофеев, в том числе три чемпионства.

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