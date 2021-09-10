Данни верит в выход "Зенита" в плей-офф ЛЧ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Экс-хавбек сборной Португалии и "Зенита" Мигель Данни высоко оценил шансы российского гранда на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Зениту" выпала тяжелая группа, но в "Зените" играет много хороших игроков, поэтому есть все шансы выиграть все домашние матчи.
Шансы на выход из группы? А почему нет? Это футбол, играют 11 на 11, поэтому все может быть. Если выигрывать все матчи в Питере, то можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов", – сказал Данни.
Напомним, что "Зенит" в группе H встретится с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".
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