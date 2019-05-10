Данни вернулся в Санкт-Петербург



Бывший полузащитник "Зенита" Данни прибыл в Санкт-Петербург, чтобы посетить матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщают российские СМИ.

"Я рад, это был хороший сезон. У меня в "Зените" много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами", – сказал Данни.

Напомним, что Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, провел за клуб 256 матчей во всех турнирах, в которых забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи.

Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 12 мая и начнется в 19:00 мск.

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