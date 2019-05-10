Данни вернулся в Санкт-Петербург
Бывший полузащитник "Зенита" Данни прибыл в Санкт-Петербург, чтобы посетить матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщают российские СМИ.
"Я рад, это был хороший сезон. У меня в "Зените" много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами", – сказал Данни.
Напомним, что Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 годы, провел за клуб 256 матчей во всех турнирах, в которых забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи.
Матч "Зенит" - ЦСКА состоится 12 мая и начнется в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19