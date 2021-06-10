Данни высказался о новом тренере "Спартака"

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Данни высказался о новом тренере "Спартака"Фото: фан-инстаграм Данни/Автор неизвестен

Португальский экс-футболист "Зенита" Мигель Данни поделился мнением о новом главном тренере московского "Спартака" Руе Витории.

"Как португалец, я желаю ему побед со "Спартаком", но только не над "Зенитом".

Конечно, хочется, чтобы у него все получилось. Витория – отличный тренер, он точно сделает "Спартак" более конкурентоспособным", – сказал Данни.

Напомним, что Витория возглавил "Спартак" 24 мая.

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