Данни высказался о новом тренере "Спартака"

Фото: фан-инстаграм Данни/Автор неизвестен

Португальский экс-футболист "Зенита" Мигель Данни поделился мнением о новом главном тренере московского "Спартака" Руе Витории.

"Как португалец, я желаю ему побед со "Спартаком", но только не над "Зенитом".

Конечно, хочется, чтобы у него все получилось. Витория – отличный тренер, он точно сделает "Спартак" более конкурентоспособным", – сказал Данни.

Напомним, что Витория возглавил "Спартак" 24 мая.

Также не пропустите: Данни поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020.