Данни: "Я в шоке от смерти Сарсании"

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Данни: "Я в шоке от смерти Сарсании"

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни высказался по поводу скоропостижной кончины спортивного директора питерского клуба Константина Сарсании.

"К сожалению, человек осуществивший мой трансфер в "Зенит" умер. Ещё вчера я разговаривал с ним по телефону... Я в шоке... Боже, упокой его душу и дай силы его семье" - написал Данни в своём инстаграме.

Напомним, что Сарсания ушёл из жизни в возрасте 49 лет. 

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