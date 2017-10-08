Данни: "Я в шоке от смерти Сарсании"

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни высказался по поводу скоропостижной кончины спортивного директора питерского клуба Константина Сарсании.

"К сожалению, человек осуществивший мой трансфер в "Зенит" умер. Ещё вчера я разговаривал с ним по телефону... Я в шоке... Боже, упокой его душу и дай силы его семье" - написал Данни в своём инстаграме.

Напомним, что Сарсания ушёл из жизни в возрасте 49 лет.

Не пропустите: Малафеев: "Сарсания внёс очень большой вклад в развитие российского футбола". | http://soccernews.ru