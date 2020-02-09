Данни заявил, что Кокорин украсил бы любую команду мира

Бывший игрок "Зенита" Данни прокомментировал ситуацию с форвардом петербургского клуба Александром Кокориным. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Напомним, в январе этого года стало известно, что Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", однако он отказался переходить в сочинский клуб и был отправлен во вторую команду "Зенита".

"Непонятно, что творится. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.

Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола - еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира", - сказал Данни.

После 19 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице. Контракт Кокорина с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

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