Данни заявил, что Кокорин украсил бы любую команду мира
Бывший игрок "Зенита" Данни прокомментировал ситуацию с форвардом петербургского клуба Александром Кокориным. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Напомним, в январе этого года стало известно, что Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", однако он отказался переходить в сочинский клуб и был отправлен во вторую команду "Зенита".
"Непонятно, что творится. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.
Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола - еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира", - сказал Данни.
После 19 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице. Контракт Кокорина с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.
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