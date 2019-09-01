Данни: "Зениту" ни разу не удалось выиграть на "Открытие Арене"

Экс-игрок "Зенита" Мигел Данни рассказал, что думает о предстоящем матче 8-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает "Матч ТВ".



"Я продолжаю переживать за "Зенит" и помню, что на "Открытие Арене" нам ни разу не удавалось выиграть. В этом году все по-другому. "Зенит" точно победит в этом матче. Все игры против "Спартака" непростые. Верю, что "Зенит" выиграет", - сказал Данни.



Матч "Спартак" - "Зенит" пройдёт на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).



У "Зенита" и "Спартака" по 14 баллов после 7 туров РПЛ.

Данни играл в составе сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год.



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