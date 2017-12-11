Данте: "Ницце" достался тяжелый жребий"
Защитник французской "Ниццы" Данте прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей команды.
"Это довольно тяжелый жребий, потому что это хорошая команда, с которой трудно играть. Я знаю некоторых игроков "Локомотива", таких как Джефферсон Фарфан, и они - в порядке. Мы должны особенно хорошо провести первый матч. Я уже играл там, в России, при низкой температуре в сложных условиях, и это не помешало нам хорошо сыграть. Надо здорово сыграть дома, чтобы в ответном матче было легче", - цитирует 34-летнего бека Чемпионат.
Напомним, Геркус остался доволен итогами жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для "Локомотива". | soccernews.ru
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