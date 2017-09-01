Дардер перешел из "Лиона" в "Эспаньол"

Полузащитник "Лиона" Серхи Дардер стал игроком "Эспаньола", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонский клуб арендовал футболиста с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "Эспаньола", но не сыграл ни одного матча за клуб.

23-летний Дардер выступал за "Лион" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Малагу". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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