Дарио Срна раскритиковал решение Серии А, Бундеслиги и АПЛ по украинским футболистам

Фото: твиттер Срны\Автор неизвестен

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал решение Серии А, немецкой Бундеслиги и АПЛ о запрете на регистрацию украинских футболистов вне трансферного окна, хотя и ФИФА, и УЕФА, ранее разрешили такие действия.

"УЕФА и ФИФА нас защитили, но Англия не разрешает регистрировать новичков, то же относится к Германии и Италии. Так украинским игрокам не поможешь. Пока помогли только УЕФА и ФИФА, Англия – нет. В чем смысл открывать трансферное окно, если другие федерации, включая АПЛ, не разрешают регистрировать игроков? Это бессмысленно.

Такие меры никак не помогают, они нам не нужны. Важно не только высказываться, но и действиями помогать украинскому футболу и игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, однако я не вижу конкретных действий от итальянской, немецкой и английской лиг", – сказал легенда сборной Хорватии и донецкого клуба.

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