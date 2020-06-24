Дарио Срна вернулся в "Шахтер"
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна вернулся в клуб, сообщает официальный сайт "горняков".
Срна будет следить за прогрессом молодых футболистов, отвечать за адаптацию легионеров, а также заниматься переходом воспитанников академии в первую команды.
Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. Девятикратный чемпион Украины, семикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА.
Не пропустите: Главный тренер "Шахтера" не исключил вероятности ухода из клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13