Дарио Срна вернулся в "Шахтер"

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна вернулся в клуб, сообщает официальный сайт "горняков".

Срна будет следить за прогрессом молодых футболистов, отвечать за адаптацию легионеров, а также заниматься переходом воспитанников академии в первую команды.

Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. Девятикратный чемпион Украины, семикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА.

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