Дармиан близок к возвращению в Серию А

Теги ромаматтео дармиан

Дармиан близок к возвращению в Серию АЗащитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

В частности, футболистом интересуется "Рома".

Римляне намерены арендовать футболиста, прописав в договоре возможность выкупа по окончании сезона.

В этом сезоне 27-летний итальянец провел за клуб 9 матчей во всех турнирах.

Читайте: Дармиан хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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