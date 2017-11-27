Дармиан близок к возвращению в Серию А

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

В частности, футболистом интересуется "Рома".

Римляне намерены арендовать футболиста, прописав в договоре возможность выкупа по окончании сезона.

В этом сезоне 27-летний итальянец провел за клуб 9 матчей во всех турнирах.

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