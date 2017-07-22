Дармиан хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан не собирается этим летом переходить в другой клуб.

"Я счастлив в "Манчестер Юнайтед". Думаю, трансферные слухи являются частью нашей работы. Но я счастлив здесь, поэтому эти слухи ничего не значат. Я игрок "Манчестер Юнайтед", вот и всё" - цитирует 27-летнего итальянца Tribalfootball.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали об интересе к Дармиану со стороны "Ювентуса" и "Интера".

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