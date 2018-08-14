Дармиан хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Дармиан хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан хочет сменить клубную прописку текущим летом.

Как сообщает Todomercadoweb, итальянский фулбек понимает, что в составе "красных дьяволов" у него будет хронический дефицит игровой практики, поэтому просит отпустить его в другую команду.

Ранее интерес к Дармиану проявляли "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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