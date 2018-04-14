Дармиан определился с новым клубом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан согласился на трансфер в туринский "Ювентус".

Итальянец готов принять предложение чемпиона Итаоии, который им интересуется.

Руководство "Ювентуса" в ближайшее время должно договориться с "МЮ" о трансфере.

Контракт Дармиана с "Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне он сыграл в 13-ти матчах.

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