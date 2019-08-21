Дармиан подал "Манчестер Юнайтед" запрос о трансфере
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан намерен покинуть клуб и вернуться в Италию. Футболист сам подал запрос о трансфере. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке также заинтересованы "Ювентус", "Фиорентина" и "Интер".
Трансферная стоимость Дармиана - 10 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 6 матчах чемпионата Англии.
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|Арсенал Лондон
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|2
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|Манчестер Юнайтед
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