Дармиан подал "Манчестер Юнайтед" запрос о трансфере

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан намерен покинуть клуб и вернуться в Италию. Футболист сам подал запрос о трансфере. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке также заинтересованы "Ювентус", "Фиорентина" и "Интер".

Трансферная стоимость Дармиана - 10 миллионов евро. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне он участвовал лишь в 6 матчах чемпионата Англии.

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