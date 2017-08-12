"Дармштадт" вылетает из Кубка Германии, "Фортуна Дюссельдорф" и "Хоффенхайм" проходят в следующий раунд
Завершились ещё три матча первого раунда Кубка Германии.
"Арминия Билефельд" - "Фортуна Дюссельдорф" - 1:3
Голы: Клос, 55 - 1:0, Хеннингс, 68 - 1:1, Хеннингс, 96 - 1:2, Финк, 120 - 1:3.
Удаление: Айхан (115).
"Ян Регенсбург" - "Дармштадт" - 3:1
Голы: Собех, 40 - 0:1, Лайс, 45 (пенальти) - 1:1, Нитфельд, 87 - 2:1, Грюттнер, 90 - 3:1.
"Рот-Вайсс Эрфурт" - "Хоффенхайм" - 0:1
Гол: Амири, 56 - 0:1.
Не пропустите: Кубок Германии: "Бавария" и дортмундская "Боруссия" идут дальше. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фактор Неймара: дебютирует ли бразилец за ПСЖ в матче против "Генгама"?
-
"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"
-
"Красные дьяволы" вступают в бой: "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм"
-
Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками
Лента новостей
-
"Ксамакс" победил 21:0 в Кубке Швейцарии и установил рекорд страны
-
Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"
-
"Ливерпуль" отказал "Ювентусу" в продаже Джана
-
"Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро
-
Отличный гол Вильи в МЛС
-
Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"
-
Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты
-
Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов
-
Мор не перейдет в "Интер"
-
Во что превратился "Манчестер Юнайтед" после ухода Сэра Алекса в одной картинке
-
Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"
-
Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"
-
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Баркли
-
Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"
-
"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро
-
Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"
-
В клубном магазине "Ливерпуля" отклеили постер Коутиньо
-
Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара
-
"Анжи" подтвердил отставку Григоряна
-
Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"