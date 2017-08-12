"Дармштадт" вылетает из Кубка Германии, "Фортуна Дюссельдорф" и "Хоффенхайм" проходят в следующий раунд

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"Дармштадт" вылетает из Кубка Германии, "Фортуна Дюссельдорф" и "Хоффенхайм" проходят в следующий раунд

Завершились ещё три матча первого раунда Кубка Германии.

"Арминия Билефельд" - "Фортуна Дюссельдорф" - 1:3

Голы: Клос, 55 - 1:0, Хеннингс, 68 - 1:1, Хеннингс, 96 - 1:2, Финк, 120 - 1:3.

Удаление: Айхан (115).


"Ян Регенсбург" - "Дармштадт" - 3:1

Голы: Собех, 40 - 0:1, Лайс, 45 (пенальти) - 1:1, Нитфельд, 87 - 2:1, Грюттнер, 90 - 3:1.


"Рот-Вайсс Эрфурт" - "Хоффенхайм" - 0:1

Гол: Амири, 56 - 0:1.   

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