Даррен Бент назвал 7 футболистов, от которых нужно избавиться "Манчестер Юнайтед"

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Даррен Бент назвал 7 футболистов, от которых нужно избавиться "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Даррена Бента

Известный в прошлом английский футболист Даррен Бент перечислил игроков, которых не должно быть в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне.

"Нужно сохранить Де Хеа, Варана и Санчо. Магуайр должен уйти. Не думаю, что Скотт Мактоминей достаточно хорош. Фред - странный игрок. Полагаю, что ему придётся уйти, если будет строиться успешная команда.

Роналду должен уйти, Кавани должен уйти, Марсьяль должен уйти. Погба покинет клуб в любом случае, фанатам уже надоело говорить о его нестабильности", - приводит слова Бента Daily Mail.

"МЮ" идёт на пятом месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков в 29 турах.

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