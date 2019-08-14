Дарья Глушакова прокомментировала решение суда отдать все имущество бывшему мужу

Экс-супруга полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова Дарья рассказала, что думает о решение суда отдать все имущество футболисту.

"Решением суда я, конечно же, недовольна. Но это ещё не все. Я буду подавать апелляцию. Впереди ещё Мосгорсуд. Я буду доказывать, что он выводил деньги. Я считаю решение нечестным.

Связывалась ли я с бывшим мужем? Нет, не связывалась. У меня нет желания с ним связываться", - сказала Дарья.

Напомним, Денис и Дарья поженились в 2010 году. У пары есть две дочери. Их бракоразводный процесс длился с осени 2018 года, 16 июля этого года они официально расторгли брак.

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