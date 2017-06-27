Дасаев: "Акинфеев провалил Кубок Конфедераций, но ему нет замены"
Известный в прошлом голкипер Ринат Дасаев дал оценку игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Кубке Конфедераций.
"Конечно, наша команда провалилась. Но не нужно лить на нее грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной.
А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьезно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует.
Зачем его ругать, лучше поддержать. Я же говорю – не стоит лить грязь ни на него, ни на его партнеров.
Время Акинфеева все равно пройдет. Причем уже довольно скоро. Кто способен заменить его уже сейчас? Пока таких не вижу", - сказал Дасаев.
Читайте: Акинфеев - лучший вратарь по проценту отражённых ударов на групповом этапе Кубка Конфедераций | http://soccernews.ru
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