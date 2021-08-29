Дасаев назвал Джикию главным претендентом на капитанскую повязку в сборной России
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев назвал свою кандидатуру на повязку капитана сборной России.
"На мой взгляд, Джикия — главный претендент на капитанскую повязку в сборной России. Джикия был вице-капитаном прошлой сборной, сейчас он капитан «Спартака» и, думаю, готов быть основным капитаном новой сборной России.
Георгий отлично знает всех ребят и полностью отдает себе отчет об ответственности, которая ложится на капитана национальной команды. Он опытный боец и абсолютно точно поведет за собой команду, будет двигателем новой сборной", — сказал Дасаев.
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