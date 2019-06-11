Дасаев разочарован одним из решений тренерского штаба сборной России

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Дасаев разочарован одним из решений тренерского штаба сборной России

Легендарный российский вратарь Ринат Дасаев недоволен тем, что основным голкипером национальной сборной является натурализованный бразилец Гильерме.

"Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Лунёв неплох, но если выбрали Гильерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб. Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В моё время меня всегда ставили на все игры", - сказал Дасаев.

Напомним, что 33-летний Гильерме дебютировал за сборную России 26 марта 2016 года. В его активе 7 матчей, в которых он пропустил 5 голов.

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