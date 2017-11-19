Дать бой лидеру: "Анжи" принимает "Локомотив"

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Дать бой лидеру: "Анжи" принимает "Локомотив"

"Анжи" – "Локомотив"

Стадион: "Анжи-Арена"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Сухой

Московский "Локомотив" провел серию из матчей с командами, претендующими на попадание в еврокубки, и остался лидером РФПЛ. "Железнодорожники" обыграли "Краснодар" и "Зенит", а также сыграли вничью с ЦСКА, что позволило им не только догнать команду Манчини, но и опередить её на три очка.

Игра "Локомотива" держится на трех игроках: Фернандеш, Фарфан и Алексей Миранчук забили девять из десяти последних мячей команды. Без них сложно представить линию атаки, даже отсутствие или плохая форма одного из этих исполнителей может стать фатальным для москвичей, у которых очень мало игроков атакующего плана на скамейке. Эдер пропустил несколько игр из-за травмы, он полетит в Махачкалу, но неизвестно, сможет ли португалец помочь своей команде. Также усилить игру способен Антон Миранчук, он пока не может играть на уровне брата, но постепенно также все чаще играет в основе. Больше никого нет.

Именно поэтому главная задача "Анжи" на отчетный поединок – выключить из игры одного или двух ключевых игроков, а также использовать быстрые контратаки, которыми славится как раз "Локомотив". Недаром, у него постоянно возникают проблемы с соперниками, которые всем составом сидят в обороне.

Позиционное нападение – это не лучший компонент игры любого российского клуба, проблемы со взломом насыщенной обороны возникают практически у каждого, вот только "Локомотив", фактически единственный клуб из лидирующей группы, которому комфортнее играть вторым номером, отдавая инициативу сопернику. Действуя таким образом, "Локомотив" забивает очень много, так как быстрый переход из обороны в атаку отлично отлажен. 14 из 25 голов команда Семина забила в ворота команд из первой пятерки, которые не окапывались всей командой у своих ворот, стараясь атаковать.  Аутсайдерам же забивает "Локомотив" с трудом.

"Анжи" долгое время находился на последнем месте, однако затем наступил переломный момент. Команда едва не обыграла "Спартак" и "Зенит", затем отобрала очки и у "Ахмата", также махачкалинцам удалось победить "Амкар" и "Арсенал".  "Анжи" к отчетной игре подходит в неплохой форме и вполне может дать бой лидеру.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 21 матч: девять побед у "Локомотива", шесть – у "Анжи", шесть раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга "Локомотив" выиграл 1:0.

В прошлом сезоне в Каспийске команды сыграли 0:0. 

Ориентировочные составы:

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Самарджич, Армаш, Гулиев, Бакаев, Данченко, Кацаев, Яковлев, Прудников.

"Локомотив": Медведев, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан

Прогноз на матч:

Легко в этом матче "Железнодорожникам" точно не будет, "Анжи" может не только отобрать очки, но и победить. Тем не менее фаворитом этого матча является "Локомотив", более вероятна победа гостей с минимальным счетом.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 1.90, на ничью – 3.35, на "Анжи" – 4.30.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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