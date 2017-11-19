Дать бой лидеру: "Анжи" принимает "Локомотив"

"Анжи" – "Локомотив"

Стадион: "Анжи-Арена"

Начало матча: 14:00

Арбитр: Алексей Сухой

Московский "Локомотив" провел серию из матчей с командами, претендующими на попадание в еврокубки, и остался лидером РФПЛ. "Железнодорожники" обыграли "Краснодар" и "Зенит", а также сыграли вничью с ЦСКА, что позволило им не только догнать команду Манчини, но и опередить её на три очка.

Игра "Локомотива" держится на трех игроках: Фернандеш, Фарфан и Алексей Миранчук забили девять из десяти последних мячей команды. Без них сложно представить линию атаки, даже отсутствие или плохая форма одного из этих исполнителей может стать фатальным для москвичей, у которых очень мало игроков атакующего плана на скамейке. Эдер пропустил несколько игр из-за травмы, он полетит в Махачкалу, но неизвестно, сможет ли португалец помочь своей команде. Также усилить игру способен Антон Миранчук, он пока не может играть на уровне брата, но постепенно также все чаще играет в основе. Больше никого нет.

Именно поэтому главная задача "Анжи" на отчетный поединок – выключить из игры одного или двух ключевых игроков, а также использовать быстрые контратаки, которыми славится как раз "Локомотив". Недаром, у него постоянно возникают проблемы с соперниками, которые всем составом сидят в обороне.

Позиционное нападение – это не лучший компонент игры любого российского клуба, проблемы со взломом насыщенной обороны возникают практически у каждого, вот только "Локомотив", фактически единственный клуб из лидирующей группы, которому комфортнее играть вторым номером, отдавая инициативу сопернику. Действуя таким образом, "Локомотив" забивает очень много, так как быстрый переход из обороны в атаку отлично отлажен. 14 из 25 голов команда Семина забила в ворота команд из первой пятерки, которые не окапывались всей командой у своих ворот, стараясь атаковать. Аутсайдерам же забивает "Локомотив" с трудом.

"Анжи" долгое время находился на последнем месте, однако затем наступил переломный момент. Команда едва не обыграла "Спартак" и "Зенит", затем отобрала очки и у "Ахмата", также махачкалинцам удалось победить "Амкар" и "Арсенал". "Анжи" к отчетной игре подходит в неплохой форме и вполне может дать бой лидеру.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 21 матч: девять побед у "Локомотива", шесть – у "Анжи", шесть раз была зафиксирована ничья.

В матче первого круга "Локомотив" выиграл 1:0.

В прошлом сезоне в Каспийске команды сыграли 0:0.

Ориентировочные составы:

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Самарджич, Армаш, Гулиев, Бакаев, Данченко, Кацаев, Яковлев, Прудников.

"Локомотив": Медведев, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан

Прогноз на матч:

Легко в этом матче "Железнодорожникам" точно не будет, "Анжи" может не только отобрать очки, но и победить. Тем не менее фаворитом этого матча является "Локомотив", более вероятна победа гостей с минимальным счетом.

Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 1.90, на ничью – 3.35, на "Анжи" – 4.30.

Вячеслав Горбачев

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