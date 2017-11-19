Дать бой лидеру: "Анжи" принимает "Локомотив"
"Анжи" – "Локомотив"
Стадион: "Анжи-Арена"
Начало матча: 14:00
Арбитр: Алексей Сухой
Московский "Локомотив" провел серию из матчей с командами, претендующими на попадание в еврокубки, и остался лидером РФПЛ. "Железнодорожники" обыграли "Краснодар" и "Зенит", а также сыграли вничью с ЦСКА, что позволило им не только догнать команду Манчини, но и опередить её на три очка.
Игра "Локомотива" держится на трех игроках: Фернандеш, Фарфан и Алексей Миранчук забили девять из десяти последних мячей команды. Без них сложно представить линию атаки, даже отсутствие или плохая форма одного из этих исполнителей может стать фатальным для москвичей, у которых очень мало игроков атакующего плана на скамейке. Эдер пропустил несколько игр из-за травмы, он полетит в Махачкалу, но неизвестно, сможет ли португалец помочь своей команде. Также усилить игру способен Антон Миранчук, он пока не может играть на уровне брата, но постепенно также все чаще играет в основе. Больше никого нет.
Именно поэтому главная задача "Анжи" на отчетный поединок – выключить из игры одного или двух ключевых игроков, а также использовать быстрые контратаки, которыми славится как раз "Локомотив". Недаром, у него постоянно возникают проблемы с соперниками, которые всем составом сидят в обороне.
Позиционное нападение – это не лучший компонент игры любого российского клуба, проблемы со взломом насыщенной обороны возникают практически у каждого, вот только "Локомотив", фактически единственный клуб из лидирующей группы, которому комфортнее играть вторым номером, отдавая инициативу сопернику. Действуя таким образом, "Локомотив" забивает очень много, так как быстрый переход из обороны в атаку отлично отлажен. 14 из 25 голов команда Семина забила в ворота команд из первой пятерки, которые не окапывались всей командой у своих ворот, стараясь атаковать. Аутсайдерам же забивает "Локомотив" с трудом.
"Анжи" долгое время находился на последнем месте, однако затем наступил переломный момент. Команда едва не обыграла "Спартак" и "Зенит", затем отобрала очки и у "Ахмата", также махачкалинцам удалось победить "Амкар" и "Арсенал". "Анжи" к отчетной игре подходит в неплохой форме и вполне может дать бой лидеру.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 21 матч: девять побед у "Локомотива", шесть – у "Анжи", шесть раз была зафиксирована ничья.
В матче первого круга "Локомотив" выиграл 1:0.
В прошлом сезоне в Каспийске команды сыграли 0:0.
Ориентировочные составы:
"Анжи": Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Самарджич, Армаш, Гулиев, Бакаев, Данченко, Кацаев, Яковлев, Прудников.
"Локомотив": Медведев, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан
Прогноз на матч:
Легко в этом матче "Железнодорожникам" точно не будет, "Анжи" может не только отобрать очки, но и победить. Тем не менее фаворитом этого матча является "Локомотив", более вероятна победа гостей с минимальным счетом.
Букмекеры предлагают на победу "Локомотива" коэффициент 1.90, на ничью – 3.35, на "Анжи" – 4.30.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|17
|36
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|29
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Краснодар
|17
|27
|6
|Уфа
|17
|24
|7
|Урал
|17
|24
|8
|Арсенал Тула
|17
|24
|9
|Ахмат
|17
|22
|10
|Рубин
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|19
|12
|Амкар
|17
|18
|13
|Тосно
|17
|17
|14
|Динамо Москва
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|16
|16
|СКА Хабаровск
|17
|12