Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании
"Нумансия" – "Реал" Мадрид
Стадион: "Лос-Пахаритос" (Сория)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес
Программа первых матчей 1/8 финала Кубка Испании продолжится в четверг, когда в борьбу предстоит вступить главным фаворитам турнира "Реалу" и "Барселоне". Мадридцы съездят в гости к команде, которая уже давненько не появлялась на карте высшей футбольной лиги "Нумансии". Сейчас сорийцы представляют второй по значимости дивизион Сегунду, где впервые за девять лет всерьез борются за выход в Ла Лигу. Командой руководит хорошо знакомый всем любителям испанского футбола молодой специалист Ягоба Аррасате, который еще совсем недавно трудился в "Реал Сосьедаде".
Несмотря на огромнейшую разницу команд в классе столичному гранду все же не стоит недооценивать "нумантинос". Во-первых, потому что в кубковых противостояниях действительно может быть всякое. А во-вторых, "красные" уже в этом розыгрыше показали то, что умеют преподносить сюрпризы. Сначала они выбили двух своих прямых конкурентов в Сегунде "Реал" Овьедо и хихонский "Спортинг", а предыдущем раунде справились с представителем Ла Лиги "Малагой".
В свою очередь, подопечные Зинедина Зидана, как и полагается высокопоставленным клубам, начали свой путь в Копа дель Рей с 1/16 финала. Мадридцам хватило резервного состава, чтобы разобраться с "Фуэнлабрадой", но важно другое – фактически любительскому коллективу в матче против "галактикос" на своем родном поле удалось вырвать ничью. Нет сомнений в том, что тренерский штаб "Реала" накануне тура в Примере не будет рисковать своими ведущими футболистами и приедет в Сорию добывать результат вторым составом, а это и есть шанс для "Нумансии" зацепиться за сенсацию.
Интересные факты противостояния "Нумансии" и "Реала":
История противостояний "Нумансии" и мадридского "Реала" насчитывает всего восемь поединков и все они были сыграны в чемпионате Испании.
"Красные" добыли всего одну победу над королевским клубом. Произошло это в ноябре 2000 года, когда на родном "Лос-Пахаритосе" сорийцы триумфовали со счетом 3:1.
Последний матч между этими командами состоялся в начале 2009 и тогда мадридцы на выезде одолели "Нумансию" благодаря голам Рауля и Арьена Роббена.
Ориентировочные составы на игру:
Нумансия: Мунир, Эчеберрия, Эльгезабаль, К. Гутьеррес, Луис Валкарсе, Ларреа, Сиерра, Начо, Дани Нието, Пабло Валкарсе, Гильермо
Реал: Касилья, Хакими, Начо, Вальехо, Тео Эрнандес, Себальос, Льоренте, Ковачич, Васкес, Асенсио, Майораль
Прогноз на матч "Нумансия" – "Реал":
Естественно, как бы мы не притягивали интригу за уши, абсолютным фаворитом противостояния является мадридский "Реал". На победу действующего чемпиона Испании букмекеры выставляют коэффициент 1.25. В то время, как выигрыш "Нумансии" в среднем оценивается в 12.0.
Богдан Архипенко
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