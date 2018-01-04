Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

"Нумансия" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Лос-Пахаритос" (Сория)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

Программа первых матчей 1/8 финала Кубка Испании продолжится в четверг, когда в борьбу предстоит вступить главным фаворитам турнира "Реалу" и "Барселоне". Мадридцы съездят в гости к команде, которая уже давненько не появлялась на карте высшей футбольной лиги "Нумансии". Сейчас сорийцы представляют второй по значимости дивизион Сегунду, где впервые за девять лет всерьез борются за выход в Ла Лигу. Командой руководит хорошо знакомый всем любителям испанского футбола молодой специалист Ягоба Аррасате, который еще совсем недавно трудился в "Реал Сосьедаде".

Несмотря на огромнейшую разницу команд в классе столичному гранду все же не стоит недооценивать "нумантинос". Во-первых, потому что в кубковых противостояниях действительно может быть всякое. А во-вторых, "красные" уже в этом розыгрыше показали то, что умеют преподносить сюрпризы. Сначала они выбили двух своих прямых конкурентов в Сегунде "Реал" Овьедо и хихонский "Спортинг", а предыдущем раунде справились с представителем Ла Лиги "Малагой".

В свою очередь, подопечные Зинедина Зидана, как и полагается высокопоставленным клубам, начали свой путь в Копа дель Рей с 1/16 финала. Мадридцам хватило резервного состава, чтобы разобраться с "Фуэнлабрадой", но важно другое – фактически любительскому коллективу в матче против "галактикос" на своем родном поле удалось вырвать ничью. Нет сомнений в том, что тренерский штаб "Реала" накануне тура в Примере не будет рисковать своими ведущими футболистами и приедет в Сорию добывать результат вторым составом, а это и есть шанс для "Нумансии" зацепиться за сенсацию.

Интересные факты противостояния "Нумансии" и "Реала":

История противостояний "Нумансии" и мадридского "Реала" насчитывает всего восемь поединков и все они были сыграны в чемпионате Испании.

"Красные" добыли всего одну победу над королевским клубом. Произошло это в ноябре 2000 года, когда на родном "Лос-Пахаритосе" сорийцы триумфовали со счетом 3:1.

Последний матч между этими командами состоялся в начале 2009 и тогда мадридцы на выезде одолели "Нумансию" благодаря голам Рауля и Арьена Роббена.

Ориентировочные составы на игру:

Нумансия: Мунир, Эчеберрия, Эльгезабаль, К. Гутьеррес, Луис Валкарсе, Ларреа, Сиерра, Начо, Дани Нието, Пабло Валкарсе, Гильермо

Реал: Касилья, Хакими, Начо, Вальехо, Тео Эрнандес, Себальос, Льоренте, Ковачич, Васкес, Асенсио, Майораль

Прогноз на матч "Нумансия" – "Реал":

Естественно, как бы мы не притягивали интригу за уши, абсолютным фаворитом противостояния является мадридский "Реал". На победу действующего чемпиона Испании букмекеры выставляют коэффициент 1.25. В то время, как выигрыш "Нумансии" в среднем оценивается в 12.0.

Богдан Архипенко

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