Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)

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Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Болельщики сборной Дании спели песню про нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

"Мы любим Дзюбу и Россию!" — спели фанаты.

Дзюба участвовал в матче Россия - Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. В той встрече россияне проиграли со счетом 1:4, а Дзюба с пенальти забил единственный гол.

В прошлом сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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