Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Болельщики сборной Дании спели песню про нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
"Мы любим Дзюбу и Россию!" — спели фанаты.
Болельщики из Дании спели песню в честь Дзюбы— Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021
В ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию pic.twitter.com/CyqVFb6oLH
Дзюба участвовал в матче Россия - Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. В той встрече россияне проиграли со счетом 1:4, а Дзюба с пенальти забил единственный гол.
В прошлом сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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