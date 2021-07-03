Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Болельщики сборной Дании спели песню про нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

"Мы любим Дзюбу и Россию!" — спели фанаты.

Болельщики из Дании спели песню в честь Дзюбы



В ней мало слов, но отлично понятен посыл: они любят Артема и Россию pic.twitter.com/CyqVFb6oLH — Матч ТВ (@MatchTV) July 3, 2021

Дзюба участвовал в матче Россия - Дания в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы. В той встрече россияне проиграли со счетом 1:4, а Дзюба с пенальти забил единственный гол.

В прошлом сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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